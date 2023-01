Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (19.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ein klarer Kauf.Die Aktie von Shell gebe im heutigen Handel angesichts der gesunkenen Ölpreise etwas nach. Für zahlreiche Analysten stelle dies für Investoren eine sehr gute Einstiegsgelegenheit dar. So habe etwa die US-Bank J.P. Morgan die Dividendenpapiere den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und die Einstufung auf "overweight" belassen.Das Kursziel betrage 2.950 Britische Pence (umgerechnet 33,64 Euro), was knapp 25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege. Analyst Christyan Malek habe in einer Branchenstudie auf Signale für eine positive Trendwende im Gasgeschäft des Öl- und Gaskonzerns und den Value-Fokus des neuen Chefs verwiesen. Er rechne mit Aktienrückkäufen im Wert von vier Milliarden US-Dollar. Wegen der deutlichen Korrektur der Gaspreise seien derweil die Risiken für die Gewinne (EPS) der Branche gestiegen. Seine diesbezüglichen Schätzungen für 2023 lägen zehn Prozent unter dem Konsens. Die fundamentalen Bewertungen seien indes immer noch attraktiv. Malek favorisiere TotalEnergies, Shell und Galp.Die UBS habe indes das Kursziel für Shell von 2.650 auf 2.750 Pence angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Das Schlussquartal sollte für die europäischen Öl- und Gaskonzerne das schwächste Quartal im insgesamt hervorragenden vergangenen Jahr gewesen sein, so Analyst Henri Patricot in einer Branchenstudie. 2023 rechne er mit einer Normalisierung des Konjunkturumfelds, das aber weiter stützen sollte. Die Bewertungen seien trotz des Anstiegs seit 2022 immer noch attraktiv. In Europa stehe unter den Branchenriesen Shell in Patricots Gunst weit oben.Auch "Der Aktionär" sei für die Shell-Aktie nach wie vor bullish gestimmt. Das aktuelle Marktumfeld mit immer noch relativ hohen Öl- und Gaspreisen sorge voraussichtlich auch in diesem Jahr für üppige Gewinne. Die mittel- bis langfristigen Aussichten für den breit aufgestellten Energieriesen mit solider Bilanz seien gut. Dazu passe die sehr günstige Bewertung mit einem KBV von 1,0 und eine KGV von 5 eigentlich nicht.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: