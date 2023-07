Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (27.07.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Oleg Galbur, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Die Erhöhung der Q2-Dividende auf USD 0,33 je Aktie und eine höhere Rückkaufverpflichtung für H2/23 hätten die Enttäuschung über die Gewinngenerierung in Q2, die 9% unter dem Konsens gelegen habe, nicht ausgleichen können.Obwohl die Gewinnentwicklung von Shell im zweiten Quartal weitgehend mit der seiner Mitbewerber (d.h. Chevron, Equinor) übereingestimmt habe, habe sie den Markt dennoch enttäuscht. Der bereinigte Gewinn von Shell sei im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 47% zurückgegangen und habe 9% unter den Konsenserwartungen gelegen.Alle Geschäftssegmente, außer Raffinerie und Marketing, hätten starke Ergebnisrückgänge verzeichnet. Das Upstream-Segment sei durch niedrigere Öl- und Gaspreise negativ beeinflusst worden, während das integrierte Gassegment unter einem saisonal geringeren Gasverbrauch und niedrigeren Gaspreisen gelitten habe. Das Segment Chemie habe aufgrund der schwächeren Nachfrage und geringeren Produktmargen den stärksten Gewinnrückgang verzeichnet (-75% gegenüber dem Vorquartal).Das Management habe einem Rückkauf von USD 3 Mrd. für das dritte Quartal zugestimmt und plane, im vierten Quartal eigene Aktien im Wert von mindestens USD 2,5 Mrd. zurückzukaufen. Im Einklang mit der vorherigen Ankündigung sei die Dividende von USD 0,29 im ersten auf nunmehr USD 0,33 pro Aktie im zweiten Quartal erhöht worden.Die Nettoverschuldung von Shell sei um ca. USD 4 Mrd. gesunken und der neue CEO Sawan habe bekräftigt, dass er eine "rücksichtslose" Finanzdisziplin beibehalten werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.