Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (14.06.2023/ac/a/a)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von Piper Sandler:Ryan Todd, Analyst von Piper Sandler, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL).Während die weltweite Ölnachfrage "relativ unterstützend" bleibe, dürften ein stärker als erwartetes Ölangebot und ein wachsender saudischer Kapazitätspuffer den Ölpreis in absehbarer Zukunft auf einem moderateren Niveau halten, so der Analyst. Infolgedessen habe er seine Prognosen für die Rohölpreise in den nächsten 18 Monaten reduziert und die Schätzungen von 110 bzw. 105 US-Dollar für Brent in den Jahren 2023 und 2024 auf 83 bzw. 90 US-Dollar pro Barrel gesenkt. Piper habe auch die Schätzungen und Preisziele für alle integrierten Ölsorten gesenkt.Ryan Todd, Analyst von Piper Sandler, stuft die Shell-Aktie weiterhin mit "overweight" ein. Das Kursziel werde von 75,00 auf 67,00 USD reduziert. (Analyse vom 13.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:27,71 EUR +2,36% (14.06.2023, 13:23)XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:27,60 EUR +1,56% (14.06.2023, 13:02)