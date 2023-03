XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (23.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Das Papier des britischen Energiekonzerns sei bereits seit vielen Jahren besonders beliebt bei Dividendenjägern. Auch in diesem Jahr winke mit aktuell 4,1% wieder eine stattliche Dividendenrendite. Zudem verfüge die mit einem 2023er-KGV von 6 sehr günstig bewertete Aktie noch über reichlich Kurspotenzial.Dies würden etwa auch die Experten der kanadischen Bank RBC sehen. So habe Analyst Biraj Borkhataria die Einstufung für die Aktie des Öl- und Gasriesen auf "outperform" belassen. Das Kursziel beziffere er unverändert auf 29 GBP (umgerechnet 32,90 Euro), woraus sich Kurspotenzial von 25% errechne.Auch "Der Aktionär" sehe für die Aktie des breit aufgestellten Unternehmens mit solider Bilanz und sehr günstiger Bewertung noch Luft nach oben. Dividendenjäger könnten nach wie vor zugreifen. Der Stopp könne bei 20,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.03.2023)Börsenplätze Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:26,345 EUR +0,02% (23.03.2023, 09:23)