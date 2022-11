Börsenplätze Shell-Aktie:



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (28.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es könnte heute ein etwas schwieriger Handelstag für die Aktien von Energieriesen wie beispielsweise Shell oder OMV ( ISIN AT0000743059 WKN 874341 ) werden. Denn die Ölpreise seien am Montag stark gefallen und hätten damit an die Verluste der vergangenen Woche angeknüpft. Zum Wochenauftakt habe die Sorge vor der weiteren Entwicklung in China die Notierungen unter Druck gesetzt.Am Morgen habe die Nordseesorte Brent 81,41 US-Dollar gekostet. Das seien 2,22 Dollar weniger als am Freitag gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 2,03 Dollar auf 74,25 Dollar gefallen.Die größte Protestwelle in China seit Jahrzehnten habe am Morgen die Risikofreude der Anleger an den Finanzmärkten gedämpft, was auch die Ölpreise mit nach unten gezogen habe. Die Demonstrationen vom Wochenende hätten in vielen Städten der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt bis in die Nacht zum Montag angedauert. Der Unmut im Volk richte sich gegen die strikten Maßnahmen der chinesischen Null-Covid-Politik wie wiederholte Lockdowns, Massentests und Zwangsquarantäne.Zuvor habe bereits die Sorge vor einem Abflauen der Weltwirtschaft mit einer geringeren Nachfrage nach Rohöl die Notierungen am Ölmarkt stark belastet. Seit Mitte des Monats sei der Preis für Rohöl aus der Nordsee um fast 15 Dollar eingebrochen. In dieser Zeit sei es mit dem Preis für US-Öl ebenfalls etwa 15 Dollar nach unten gegangen, wobei der Preis für amerikanisches Rohöl am Morgen zeitweise unter 74 Dollar je Barrel gerutscht sei und damit auf den tiefsten Stand seit Beginn des Jahres.Wer investiert ist, kann bei Shell (Stopp: 20,50 Euro) und OMV (Stoppkurs: 38,00 Euro) weiterhin an Bord bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Shell-Aktie. (Analyse vom 28.11.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link