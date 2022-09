Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

26,875 EUR -0,81% (06.09.2022, 14:58)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

26,79 EUR -1,53% (06.09.2022, 14:34)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

23,02 GBP -1,96% (06.09.2022, 14:46)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (06.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Gegenwind für den zweitgrößten europäischen Erdgasproduzenten Equinor und den weltgrößten Lieferanten von Flüssiggas Shell: Nach einem deutlichen Anstieg zu Wochenbeginn sei der Preis für europäisches Erdgas wieder spürbar gefallen. So koste der Terminkontrakt TTF für niederländisches Erdgas etwa 220 Euro je Megawattstunde.Das seien rund zehn Prozent oder 25 Euro weniger als am Vortag gewesen. Der TTF-Kontrakt gelte als Richtschnur für das europäische Preisniveau am Erdgasmarkt. Ein Grund für den Preisrückgang dürfte die mögliche Reaktion Europas auf die drohende Erdgaskrise sein. So prüfe die Europäische Kommission laut einem internen Diskussionspapier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliege, Möglichkeiten zur Deckelung des Gaspreises. Am Freitag würden die EU-Energieminister über verschiedene Optionen zur Dämpfung der hohen Gaspreise beraten wollen. Der TTF-Preis liege aktuell fast dreimal so hoch wie zu Jahresbeginn.Noch am Montag seien die Erdgaspreise kräftig gestiegen, nachdem Russland seine Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 bis auf Weiteres ruhen lasse. Als Grund habe der Konzern Gazprom am Wochenende technische Probleme angegeben. Vermutet werde aber, dass Russland den Westen im Konflikt um die Ukraine noch stärker unter Druck setzen wolle. Die Abhängigkeit Europas und Deutschlands von russischem Erdgas sei hoch. Seit dem Ukraine-Krieg würden große Anstrengungen unternommen, um die Abhängigkeit zu verringern.Die Achterbahnfahrt bei den Gaspreisen dürfte sich noch einige Zeit fortsetzen. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit würden die Preise aber auf einem sehr hohen Niveau verharren, was bei Shell und Equinor die Kasse klingeln lasse.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: