Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über viele Monate hätten der zweitgrößte Gasproduzent Europas Equinor und der weltgrößte Flüssiggashersteller Shell dank stetig steigender Öl- und Gaspreise blendend verdient. Doch allmählich würden auch sie Gegenwind erhalten. So sei der Preis für europäisches Erdgas vor dem Treffen der EU-Energieminister auf den tiefsten Stand seit etwa einem Monat gefallen.Die Ressortchefs möchten bei ihrem Treffen Lösungen gegen die extrem gestiegenen Energiepreise erörtern. Auch ein Preisdeckel für russische Gasimporte stehe zur Debatte.Am Vormittag sei der Preis des Terminkontrakts TTF für niederländisches Erdgas um knapp 8 Prozent gefallen. Mit rund 197 Euro je Megawattstunde habe der Preis erstmals seit Anfang August unter der runden Marke von 200 Euro gelegen. Der TTF-Kontrakt werde häufig als Richtschnur für das europäische Preisniveau verwendet.Erst zu Wochenbeginn sei der Gaspreis wegen des vorläufigen Lieferstopps über die wichtige Pipeline Nord Stream 1 noch in Richtung 300 Euro in die Höhe geschnellt. Als Grund habe der Konzern Gazprom technische Probleme angegeben. Vermutet werde aber, dass Russland den Westen im Konflikt um die Ukraine noch mehr unter Druck setzen wolle.Und auch die Ölpreise hätten sich am Donnerstag nur kurzzeitig von ihren deutlichen Abschlägen in der laufenden Woche erholen können. Gegen Mittag hätten die Notierungen weiter nachgegeben. Zuletzt habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent ( ISIN XC0009677409 WKN nicht bekannt) 87,82 US-Dollar gekostet. Das seien 22 Cent weniger gewesen als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) ( ISIN XC000A0G9CM8 WKN nicht bekannt) sei um 29 Cent auf 81,67 Dollar gefallen.Am Nachmittag richte sich die Aufmerksamkeit am Ölmarkt auch auf neue Lagerdaten aus den USA. Das Energieministerium veröffentliche wöchentliche Zahlen wegen eines Feiertags zu Wochenbeginn einen Tag später als üblich. Zuletzt habe der Erdölverband American Petroleum Institute (API) einen Aufbau der Rohölvorräte um 3,6 Millionen Barrel ermittelt. Die Vorräte würden Auskunft über das Verhältnis von Angebot und Nachfrage geben und an den Märkten daher stark beachtet.Natürlich seien die jüngsten Korrekturen bei den Öl- und Gaspreisen für die Anteilseigner von Shell und Equinor etwas ärgerlich. Grund zu erhöhter Sorge bestehe aber nicht. Beide Konzerne würden auch auf den aktuellen Niveaus Tag für Tag üppige Gewinne scheffeln. Die beiden günstig bewerteten Blue Chips würden weiterhin attraktiv bleiben. Die Stoppkurse sollten bei 20,50 Euro (Shell) beziehungsweise 29,50 Euro (Equinor) belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.09.2022)Mit Material von dpa-AFX