Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

26,64 EUR -0,21% (29.12.2022, 09:25)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

26,565 EUR -0,82% (29.12.2022, 09:10)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

23,27 GBP -1,00% (29.12.2022, 09:05)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (29.12.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Im heutigen Handel dürfte es zunächst wieder Gegenwind für Energietitel wie Shell oder OMV geben. Denn die Ölpreise seien weiter gesunken. Ein Barrel der Nordseesorte Brent habe am Morgen 82,83 US-Dollar gekostet. Das seien 43 Cent weniger als am Vortag gewesen. Der Preis für West Texas Intermediate (WTI) sei um 47 Cent auf 78,49 Dollar gefallen.Bereits am Vortag seien die Ölpreise gefallen, wobei eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten die Notierungen am Ölmarkt mit nach unten gezogen habe. Die Sorge über die rasant steigenden Covid-Infektionen in China habe die Risikofreude der Anleger gedämpft und am Morgen für Kursverluste an den führenden asiatischen Börsen gesorgt.Am Ölmarkt dämpfe der Anstieg der Corona-Infektionen in China zudem den Optimismus für eine bessere konjunkturelle Entwicklung und einer damit verbundenen stärkeren Nachfrage nach Rohöl, habe es von Marktbeobachtern geheißen. Mittlerweile seien die Ölpreise an zwei Handelstagen in Folge gefallen, obwohl Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstag per Dekret den Verkauf von Öl an Länder verboten habe, die einen Preisdeckel auf den Rohstoff beschlossen hätten. Das Verbot trete am 1. Februar in Kraft.Auch wenn die jüngsten Rückgänge die Kurse natürlich etwas belasten würden, bleibe festzuhalten, dass das aktuelle Ölpreisniveau für OMV, Shell & Co immer noch eine Lizenz zum Gelddrucken sei. Die beiden günstig bewerteten Dividendenperlen sind nach wie vor attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse könnten bei 20,50 Euro (Shell) und 37,00 Euro (OMV) belassen werden. (Analyse vom 29.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: