XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

24,46 EUR +0,64% (27.06.2022, 15:12)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.108,50 GBp +1,01% (27.06.2022, 15:14)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (27.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Unterstützung für die Shell-Aktie: Die Ölpreise seien am Montag gestiegen. Nachdem die Notierungen am Morgen noch leicht im Minus gestanden seien, hätten sie im Vormittagshandel in die Gewinnzone gedreht und etwas zugelegt.Die Ölpreise hätten sich zu Beginn der Woche in einer engen Handelsspanne bewegt. Damit habe sich der deutliche Preisanstieg vom Freitag vorerst nicht weiter fortgesetzt. Ende der vergangenen Woche hätten Meldungen über Produktionsausfälle im nordafrikanischen Förderland Libyen den Preis für Brent-Öl noch rund 3 USD je Barrel steigen lassen.Die aktuellen Niveaus bei den Öl- und Gaspreisen seien für den britischen Energieriesen weiterhin praktisch eine Lizenz zum Gelddrucken. Der Konzern dürfte in diesem Jahr sehr üppige Gewinne einfahren. Die Shell-Aktie sei zudem mit einem KGV von 6 sehr günstig bewertet und bleibe ein Kauf (Stoppkurs: 19,70 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:24,42 EUR +0,95% (27.06.2022, 15:25)