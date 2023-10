Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (06.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Energieriesen Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem es mit den Ölpreisen und auch den Aktienkursen von Energieriesen wie Shell oder TotalEnergies über mehrere Wochen hinweg stetig nach oben gegangen sei, würden sie aktuell weiter korrigieren und seien auch am Donnerstag gefallen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember habe zuletzt 85,06 US-Dollar gekostet.Das seien 75 Cent weniger als am Vorabend gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung sei um 61 Cent auf 83,61 Dollar gefallen. Am Rohölmarkt scheine die Konjunkturskepsis allmählich die Oberhand zu gewinnen. Von den kräftigen Preiszuwächsen, die das Bild bis Ende September geprägt hätten, sei wenig zu sehen. Vielmehr würden die Erdölpreise gegenwärtig auf dem tiefsten Stand seit gut einem Monat notieren. Eine Befürchtung laute, dass große Notenbanken wie die US-Zentralbank FED die Zinsen entweder noch weiter anheben oder zumindest länger auf dem jetzigen Niveau belassen würden. Die Wirtschaftslage und die Ölnachfrage könnten darunter leiden.Dagegen seien die Preise am Ölmarkt lange Zeit durch die zurückhaltende Förderpolitik Saudi-Arabiens und Russlands getrieben worden. Die beiden Länder, die den großen Ölverbund OPEC+ anführen würden, würden ihr Angebot bis zumindest Ende des Jahres knapp halten wollen. Die offizielle Linie laute, dass damit die Ölmärkte im Gleichgewicht gehalten werden sollten. Die Internationale Energieagentur (IEA) und selbst die OPEC würden allerdings eine Unterversorgung des Markts sehen.Eine weitere Abschwächung der Weltkonjunktur würde die Ölpreise nachhaltig unter Druck setzen. Doch auf der anderen Seite würden große Produzenten wie Saudi-Arabien und Russland dazu entschlossen erscheinen, das Angebot weiter knapp zu halten, um die Preise zu stützen. Das aktuelle Ölpreisniveau sei für Shell und TotalEnergies nach wie vor eine Art Lizenz zum Gelddrucken.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: