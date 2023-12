LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.490,00 GBp -1,43% (06.12.2023, 17:35)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (07.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Schlechte Nachrichten für Energieriesen wie Shell: Die Ölpreise seien am Mittwoch deutlich gefallen und hätten damit den tiefsten Stand seit etwa fünf Monaten erreicht. Für Preisdruck sorge seit einigen Tagen die Skepsis, die den jüngsten Förderkürzungen des Rohölverbunds OPEC+ entgegengebracht werde. Hinzu kommte die Erwartung, dass das Ölangebot von Nicht-OPEC-Staaten wie den USA steige.Die aktuelle Schwäche bei den Ölpreisen sowie die zuletzt eher maue Entwicklung der Gaspreise sei natürlich eine Belastung für den Aktienkurs von Shell. Grund zu erhöhter Sorge bestehe aber nicht. Die Chancen stünden gut, dass die Ölnachfrage wieder etwas anziehen werde. So gehe etwa die OPEC bis Ende 2024 mit einem Anstieg von derzeit etwa 103 auf 105 Mio. Barrel pro Tag aus. Gepaart mit an den verlängerten Förderkürzungen der OPEC+ dürften die Ölpreise wieder zulegen können. Effiziente Unternehmen wie Shell kämen indes auch mit dem aktuell niedrigeren Ölpreis-Niveau sehr gut zurecht. Die günstig bewertete Dividendenperle bleibe daher attraktiv. Der Stoppkurs sollte bei 24 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.12.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:29,29 EUR -0,29% (07.12.2023, 08:50)