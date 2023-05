Börsenplätze Shell-Aktie:



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (26.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) weiterhin zu kaufen.Gegenwind für Shell & Co: Die Ölpreise seien am Donnerstag nach Aussagen des russischen Vize-Ministerpräsidenten Alexander Nowak deutlich gesunken. Marktbeobachter hätten aber auch von einer Gegenbewegung nach Kursgewinnen in den vergangenen Handelstagen gesprochen. Zuletzt sei der Preis ein Barrel Brent zur Lieferung im Juli um 1,57 Dollar auf 76,79 US-Dollar gefallen.Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei indes um 1,71 Dollar auf 72,63 Dollar gefallen. Am Markt sei vor allem auf die Aussagen von Nowak vom Donnerstag verwiesen worden. Der frühere Energieminister habe sich etwa eine Woche vor einem Treffen der OPEC+ zur Förderpolitik des Ölverbunds geäußert. In der OPEC+ seien Mitglieder des Ölkartells OPEC und andere wichtige Förderländer wie Russland organisiert. Nach Einschätzung von Nowak sei es unwahrscheinlich, dass die OPEC+ eine erneute Kürzung der Fördermenge beschließen werde.Zudem habe der aktuell starke Dollar auf den Ölpreisen gelastet. Da Rohöl auf dem Weltmarkt in der US-Währung gehandelt werde, mache ein steigender Dollarkurs den Rohstoff teurer, was für eine geringere Nachfrage sorge.Zuvor seien die Ölpreise bis zur Wochenmitte unter anderem wegen Aussagen aus dem großen Förderland Saudi-Arabien gestiegen. Energieminister Abdulaziz bin Salman habe Investoren gewarnt, auf fallende Ölpreise zu setzen. Spekulanten hätten sich schon einmal die Finger verbrannt, als einige OPEC-Länder vor wenigen Wochen überraschende Produktionskürzungen verkündet hätten."Der Aktionär" sei für die Shell-Titel ebenfalls zuversichtlich gestimmt. Der Konzern verfüge über eine solide Bilanz und eine gute Kostenstruktur. Zudem sei die Bewertung nach wie vor günstig und die Dividendenrendite mit vier Prozent stattlich.Die Shell-Aktie bleibt ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 20,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 26.05.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link