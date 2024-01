Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (29.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Der britische Energieriese Shell habe nun erklärt, welche Pläne er für den Standort Wesseling habe. Denn dort solle die Rohölverarbeitung im kommenden Jahr eingestellt werden. Stattdessen solle dann ein Teil der Anlagen zu einer Produktionsanlage für sogenannte Grundöle umgerüstet werden, habe das Unternehmen am Freitag erklärt.Solche Öle würden laut Shell der Herstellung hochwertiger Schmierstoffe wie Motoren- und Getriebeöle dienen. Shell wolle einen hohen dreistelligen Millionenbetrag investieren. Die Rohölverarbeitung im Werksteil Köln-Godorf solle weitergeführt werden.Die neue Grundölanlage solle den Angaben zufolge in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts in Betrieb gehen. Die Produktionskapazität solle bei rund 300 000 Tonnen pro Jahr liegen. Dies entspreche etwa neun Prozent des derzeitigen EU-Bedarfs und 40 Prozent des deutschen Grundölbedarfs, habe Shell erklärt. Shell rechne nach Einstellung der Rohölverarbeitung und Inbetriebnahme der neuen Anlage mit jährlich 620.000 Tonnen weniger CO2-Emissionen am Standort Wesseling. Beide Standorte würden zusammen den Shell Energy and Chemicals Park Rheinland bilden. Die Raffineriekapazität betrage derzeit mehr als 17 Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr. Davon würden 7,5 Millionen Tonnen auf Wesseling und 9,8 Millionen Tonnen auf Godorf entfallen."Trotz der Einstellung der Rohölverarbeitung am Standort Wesseling wird mit einer stabilen und sicheren Kraftstoffversorgung des deutschen Marktes gerechnet", habe das Unternehmen betont. Shell habe auf dem Firmengelände bereits einen 10-Megawatt-Elektrolyseur zur Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff und eine Biomethan-Verflüssigungsanlage errichtet.Derzeit beschäftige das britische Unternehmen an den beiden Standorten insgesamt knapp 1.500 eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hinzu kämen Angestellte von Fremdfirmen. Laut einem Konzernsprecher dürfte sich deren Zahl in Zukunft eher weiter erhöhen.Die Investitionen am Standort Wesseling seien sinnvoll. "Der Aktionär" sei indes für die Shell-Papiere mittel- bis langfristig zuversichtlich gestimmt. Denn der Energieriese sei gut aufgestellt, verfüge über eine relativ niedrige Kostenstruktur, eine solide Bilanz und gute Perspektiven. Wer bereits beim Blue Chip investiert ist, sollte den Stoppkurs unverändert bei 24,00 Euro belassen, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 29.01.2024)Mit Material von dpa-AFX