Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Shell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

24,82 EUR -0,20% (01.07.2022, 15:18)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

24,88 EUR +0,40% (01.07.2022, 15:05)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

21,56 GBP +1,01% (01.07.2022, 15:06)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (01.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Neben schwächelnden Ölpreisen bremse am Freitagnachmittag auch eine neue Drohung des russischen Präsidenten Wladimir Putin die Shell-Aktie aus. Im Fokus stehe dabei das milliardenschwere Öl- und Gasförderkonsortium Sakhalin Energy, bei dem der Kremlchef die Eigentumsrechte neu ordnen wolle.Bei Sakhalin Energy handle es sich um ein Joint-Venture, zu dessen Anteilseignern neben Gazprom auch die japanischen Konzerne Mitsui und Mitsubishi sowie der Mineralölkonzern Shell zählen würden. Das Konsortium fördere Öl und Gas vor der rohstoffreichen russischen Fernostinsel Sachalin und habe im Jahr 2020 rund 38 Millionen Barrel Öl sowie gut 11,6 Millionen Tonnen Flüssiggas produziert.Das Problem: Putin habe am Donnerstagabend die Umregistrierung Gasförderkonsortiums befohlen. "Die russische Regierung erschafft eine russische GmbH, auf die (...) alle Rechte und Pflichten der Sakhalin Energy Investment Gesellschaft übergehen", heiße es in dem Präsidentenerlass, der am Donnerstagabend veröffentlicht worden sei.Damit drohe den ausländischen Altaktionären der Verlust ihrer Anteile, sollten diese sich nicht an der neuen, noch zu bildenden Betreibergesellschaft beteiligen. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, habe die russische Regierung bereits angekündigt, die Anteile der Unternehmen, die sich nicht am neuen Schema würden beteiligen wollen, innerhalb von vier Monaten zu verkaufen und den Erlös auf ein Sperrkonto zu überweisen, an das die Firmen nicht herankämen.Obendrein wolle Putin gegen ausländischen Konsortiumsmitgliedern, die ihm seine Loyalität verweigern würden, eine Prüfung wegen möglicher Umweltschäden in Russland durchführen und anschließend Kompensationsforderungen erheben.Putins Loyalitätstest komme nicht von ungefähr: Bereits 2006 habe Moskau mit diesem Druckmittel die Aufnahme von Gazprom in das zuvor rein ausländische Konsortium durchgesetzt. Für die Shell-Aktie werde das Umfeld derweil auch mit Hinblick auf Sorgen über die weitere Entwicklung der Ölnachfrage allmählich rauer. Dennoch bestehe aus Sicht des "Aktionär" keinerlei Grund zur Besorgnis, die Briten dürften auch auf dem aktuellen Ölpreisniveau prächtig verdienen.Anleger bleiben an Bord und beachten den Stoppkurs bei 19,70 Euro, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2022)Mit Material von dpa-AFX