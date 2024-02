Börsenplätze Shell-Aktie:



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (01.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Shell habe heute seine Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt. Demnach sei der Nettogewinn bedingt durch geringere Öl- und Gaspreise, aber vor allem auch wegen hoher Wertberichtigungen (etwa auf rohstoffbezogene Finanzinstrumente) kräftig auf 474 Millionen Dollar gesunken. Ohne Sondereffekte habe der Überschuss 7,3 Milliarden Dollar betragen.Damit hätten die Briten die durchschnittlichen Prognosen der Analysten übertroffen. Für das Gesamtjahr 2023 habe Shell ein Nettoergebnis von 19,4 Milliarden Dollar ausgewiesen. Dies sei nur in etwa die Hälfte des 2022er Gewinns. Damals hätten Shell & Co aber natürlich erheblich von den Sprüngen bei den Öl- und Gaspreisen profitiert. Indes wolle das Unternehmen schon wieder Aktien zurückkaufen. Dieses Mal plane Shell, eigene Papiere im Volumen von 3,5 Milliarden US-Dollar in den kommenden drei Monaten zu erwerben, wie Konzernchef Wael Sawan angekündigt habe.Damit hätten Sawan einen weiteren Beweis ihrer anhaltenden Kreativlosigkeit oder womöglich Ängstlichkeit geliefert. Denn die Stellung des Unternehmens in wichtigen Märkten würden diese Maßnahmen zur Kurspflege rein gar nichts bringen. Und den Aktionären würden sie auch lediglich kurzfristig helfen. Gerade aktuell wäre es für Shell sehr einfach, sich in verschiedenen Zukunftsbranchen, die in einer neuen Energiewelt wichtig würden, stark zu positionieren. Denn auch wenn Shell vermutlich noch viele Jahre üppige Erträge im Öl- und Gasgeschäft einfahren werde, wäre es höchste Zeit, auch in anderen Bereichen auf das Gaspedal zu drücken.Zahlreiche andere europäische Energieriesen seien diesbezüglich schon deutlich weiter vorangekommen. Der Shell-Vorstand erfreue sich indes weiter am fröhlichen Rückkauf eigener Aktien.Die günstig bewertete Dividendenperle bleibt attraktiv, der Stoppkurs sollte bei 24,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link