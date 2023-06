XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

27,25 EUR +0,11% (09.06.2023, 10:15)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

23,02 GBP -0,27% (09.06.2023, 10:21)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (09.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Die Aktie von Shell präsentiere sich trotz sinkender Ölpreis weiter stark. Am Freitagvormittag könne das Papier leicht zulegen und damit die jüngste Aufwärtsbewegung fortsetzen. Dabei profitiere die Aktie auch von gleich mehreren positiven Analystenkommentaren. Zuletzt habe Goldman Sachs seine Kaufempfehlung bekräftigt.Die US-Investmentbank habe die Einstufung für das Papier mit einem Kursziel von 40 Euro auf "buy" belassen. Dies habe Analyst Michele della Vigna in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Kapitalmarkttag des Energiekonzerns am 14. Juni in New York geschrieben. Die Diskussionen dürften sich v.a. um Ausschüttungen an die Anleger, Kapitaleffizienz und das Tempo der Energiewende drehen, so der Experte."Der Aktionär" für die Shell-Aktie ebenfalls optimistisch gestimmt. Der britische Konzern verfüge über eine solide Bilanz und eine gute Kostenstruktur. Zudem sei die Bewertung nach wie vor günstig und die Dividendenrendite mit 4,2% stattlich. Die Shell-Aktie bleibe ein Kauf. Der Stoppkurs sollte bei 20,50 Euro belassen werden, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:27,155 EUR -0,29% (09.06.2023, 10:35)