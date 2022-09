LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (16.09.2022/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Shell-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) charttechnisch unter die Lupe.Wie ein Phoenix aus der Asche habe sich die Shell-Aktie seit dem zyklischen Tief vom Oktober 2020 bei 9,86 EUR erholen können. Die dynamische Rally seither habe eine Rückeroberung der 200-Monats-Linie (akt. bei 24,06 EUR) gebracht und stelle nun eine ganz entscheidende Chartmarke zur Disposition. Gemeint sei der langfristige Abwärtstrend seit Beginn des Jahrtausends (akt. bei 27,94 EUR). Zuletzt habe die Bullen in diesem Dunstkreis der Mut verlassen. Dennoch sollten Anleger derart lange Trends auf dem Radarschirm haben und beachten. Schließlich würde ein erfolgreicher Ausbruch für ein bemerkenswertes prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen. Letzteres gelte umso mehr, da im Erfolgsfall die Kursentwicklung der letzten gut zweieinhalb Jahre darüber hinaus als sog. "V-Muster" interpretiert werden könne. Gelinge der Befreiungsschlag, definiere das 2018er-Hoch bei 31,38 EUR ein erstes Anlaufziel, ehe im Anschluss das Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 37,95 EUR sogar wieder in den Fokus rücke. Auf der Unterseite bestünden dagegen Unterstützungen in Form der o. g. langfristigen Glättung bzw. des jüngsten Verlaufstiefs vom Juli (22,55 EUR), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 16.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie:26,70 EUR +0,55% (16.09.2022, 09:02)XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:26,645 EUR -1,73% (15.09.2022, 17:35)