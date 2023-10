ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (17.10.2023/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Shell-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) charttechnisch unter die Lupe."Langfristiger Abwärtstrend ist Geschichte!" So habe die Überschrift zur letzten Analyse der Shell-Aktie gelautet. Im Zusammenspiel mit dem seit Mai 2022 etablierten aufsteigenden Dreieck habe diese Weichenstellung ihre Wirkung auf den Öltitel nicht verfehlt, denn inzwischen habe das Papier auch die Hochs der letzten 20 Jahre bei gut 31 EUR überspringen können. Lohn der Mühen sei der höchste Stand seit dem Jahr 2001. Aus der Höhe des beschriebenen Konsolidierungsdreiecks ergebe sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 6 EUR, was im Umkehrschluss zu einem rechnerischen Kursziel im Bereich von 35 EUR führe. Von diesem Level aus sei dann selbst ein Vorstoß bis zum historischen Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 37,95 EUR nicht mehr ausgeschlossen. Rückenwind erhalte der Öltitel vom trendfolgenden MACD, der zuletzt auf seiner Signallinie aufgesetzt habe. Dieses Verhaltensmuster sei oftmals ein Indiz für eine Fortsetzung des bestehenden Trends. Um die weiterhin guten Chartaussichten nicht zu gefährden, sollte die Shell-Aktie in Zukunft nicht mehr unter die runde 30er-Marke zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:32,34 EUR +0,45% (17.10.2023, 09:55)LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:2.768,50 GBp +0,65% (17.10.2023, 09:43)