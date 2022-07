Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (07.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Die anhaltend hohen Öl- und Spritpreise hätten dem britischen Energieriesen im zweiten Quartal im Raffineriegeschäft massiv Rückenwind beschert. In einem am Donnerstag veröffentlichten Vorbericht habe Shell den positiven Effekt aus den gestiegenen Raffineriemargen auf 0,8 bis 1,2 Mrd. beziffert.Die indikative Raffineriemarge habe dabei im vergangenen Jahresviertel bei 28,04 USD je Barrel gelegen, was fast eine Verdreifachung im Vergleich zum im Vorquartal erzielten Wert von 10,23 USD bedeute. Gleichzeitig hätten sich aber Resultate im Chemiegeschäft verschlechtert, habe es vom Konzern weiter geheißen.Shell habe zum Jahresstart dank der gestiegenen Ölpreise mit 7,1 Mrd. USD einen Gewinnzuwachs von einem Viertel im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Im zweiten Quartal seien die Ölpreise hoch geblieben und die Benzinpreise seien in vielen Ländern weiter nach oben geschossen. Vor diesem Hintergrund hätten sich zuletzt die Forderungen gemehrt, Ölkonzerne mit einer Sondersteuer auf sogenannte Übergewinne zu belegen. Allerdings seien solche Extra-Gewinne durch außergewöhnliche Umstände schwer zu bemessen.Da Shell mittlerweile seine langfristigen Annahmen zur Ölpreisentwicklung überarbeitet habe, könne der Energiemulti auch frühere Wertberichtigungen rückgängig machen. Für das zweite Quartal solle diese Wertaufholung voraussichtlich bei 3,5 bis 4,5 Mrd. USD nach Steuern liegen, was sich entsprechend positiv im Ergebnis bemerkbar machen dürfte.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: