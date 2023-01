XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

26,795 EUR -0,83% (23.01.2023, 09:36)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

23,49 GBP -0,59% (23.01.2023, 09:45)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (23.01.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Das Marktumfeld spiele Ölriesen wie Shell weiterhin voll in die Karten, denn die Ölpreise hätten am Freitag ihre Gewinne vom Vortag ausgebaut. Ihre Abschläge zu Jahresbeginn hätten sie mittlerweile wettgemacht. Für Zuversicht sorge die Aussicht auf ein robusteres Wirtschaftswachstum in China, nachdem die politische Führung ihren zuvor strikten Corona-Kurs gelockert habe. Zudem stütze die Aussicht auf ein vielerorts etwas zurückhaltenderes Vorgehen der Notenbanken gegen die hohe Inflation.Die anhaltend hohen Öl- und Gaspreise würden bei Shell weiterhin Tag für Tag für sprudelnde Einnahmen sorgen. Die Perspektiven für den Energieriesen mit breiten Aufstellung, solider Bilanz und günstiger Bewertung seien gut. Die Dividendenperle bleibe ein Kauf (Stopp: 20,50 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:26,91 EUR -0,66% (23.01.2023, 09:57)