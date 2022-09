XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

25,875 EUR +2,11% (30.09.2022, 10:40)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.268,00 GBp +1,18% (30.09.2022, 10:42)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (30.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Auch für Energieriesen wie Shell habe sich das Marktumfeld zuletzt etwas weiter eingetrübt. Die Ölpreise seien im frühen Handel leicht gefallen. Sie würden etwas über ihren tiefsten Ständen seit Januar rangieren, die in dieser Woche erreicht worden seien.Am Rohölmarkt sei die Stimmung nach wie vor schlecht. Für Belastung würden v.a. die trüben Konjunkturaussichten sorgen, die eine schwache Nachfrage nach Erdöl erwarten lassen würden. Der Ukraine-Krieg, anhaltende Probleme im Welthandel und die vielerorts steigenden Zinsen würden das Wachstum dämpfen. Konjunkturdaten aus China hätten am Freitag die Entwicklung bestätigt, sie seien unter dem Strich schwach ausgefallen.Die Eintrübung der konjunkturellen Aussichten weltweit mache natürlich auch Shell zu schaffen. Dennoch dürfte der Konzern hochprofitabel bleiben, seinen Aktionären weiterhin üppige Dividenden ausschütten und gleichzeitig kräftig in den Ausbau der Erneuerbaren Energien investieren. Die Aussichten für den günstig bewerteten Blue Chip würden gut bleiben, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:25,88 EUR +1,57% (30.09.2022, 10:55)