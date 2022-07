Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (01.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Allmählich werde das Umfeld auch für die aktuell prächtig verdienenden Energieriesen wie Shell etwas rauer. So seien die Ölpreise am Donnerstag angesichts wachsender Konjunktursorgen merklich unter Druck geraten. Zuletzt habe Brent 115,14 US-Dollar gekostet. Das seien 1,22 Dollar weniger gewesen als am Vortag. WTI sei um 2,70 Dollar auf 107,09 Dollar gefallen.Die insgesamt trübe Stimmung an den Finanzmärkten habe auch die Ölpreise belastet. Die Sorge vor einer wirtschaftlichen Rezession in wichtigen Ölverbrauchsländern dominiere. Steigende Leitzinsen, die hohe Inflation und Lieferkettenprobleme würden auf die Konjunktur drücken und könnten so auch die Nachfrage nach Rohöl verringern.Die Öl-Allianz OPEC+ bleibe ihrer Linie einer nur moderaten Öffnung des Ölhahns treu. Das Kartell aus mehr als 20 Staaten werde im August die Förderung um 648.000 Barrel (je 159 Liter) am Tag erhöhen, habe die OPEC+ nach ihrem monatlichen Online-Treffen mitgeteilt. Immer wieder seien zuletzt Rufe laut geworden, dass die OPEC+ mit einem höheren Angebot eine dämpfende Wirkung auf die stark gestiegenen Benzinpreise ausüben solle.Durch die ausgeweitete Förderung und die Sorgen über die weitere Entwicklung der Ölnachfrage werde das Marktumfeld auch für Energieriesen wie Shell allmählich rauer. Dennoch bestehe keinerlei Grund zur Besorgnis, die Briten dürften auch auf dem aktuellen Ölpreisniveau prächtig verdienen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: