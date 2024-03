Börsenplätze Shell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

28,97 EUR -0,07% (05.03.2024, 08:45)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

24,61 GBP -1,36% (04.03.2024)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (05.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Zuletzt sei es mit den Ölpreisen wieder nach oben gegangen, was den Aktienkursen von Produzenten wie etwa Shell oder Petrobras natürlich voll in die Karten gespielt habe. Doch nun werde der Druck auf die Notierungen von Brent- und WTI-Öl wieder größer. Ein Grund dafür sei China - und diesmal seien es nicht Sorgen um einer anhaltend schwache Konjunktur.So habe Chinas Regierung zum Auftakt des Volkskongresses in Peking für das laufende Jahr zwar erneut ein Wirtschaftswachstum von etwa fünf Prozent angekündigt. Allerdings habe sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt auch ehrgeizige Ziele zur Reduzierung des Energiebedarfs gesetzt. China sei einer der wichtigen Ölimporteure weltweit.Die Ölpreise seien auch deshalb am Dienstag weiter gesunken. Nach dem schwachen Wochenauftakt sei es mit den Notierungen im frühen Handel aber nur noch vergleichsweise leicht nach unten gegangen. Zuletzt habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 82,46 US-Dollar gekostet. Das seien 34 Cent weniger als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung sei um 41 Cent auf 78,33 Dollar gefallen.In den vergangenen Wochen habe sich Rohöl tendenziell verteuert. Seit Beginn des Jahres sei es mit dem Preis für Rohöl der Nordsee-Sorte Brent um etwa sieben Prozent nach oben gegangen. Als wesentlicher Preistreiber würden geopolitische Risiken im Nahen Osten gelten. Wichtige Handelsrouten für Rohöl im Roten Meer würden durch Angriffe von Huthi-Rebellen aus dem Jemen bedroht.Die günstig bewerteten Dividendenperlen Shell und Petrobras bleiben attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse könnten bei 24,00 Euro (Shell) beziehungsweise 5,90 Euro (Petrobras) belassen werden. (Analyse vom 05.03.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link