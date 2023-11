Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

30,24 EUR +0,80% (28.11.2023, 11:43)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.582,00 GBp +0,45% (28.11.2023, 11:32)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (28.11.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In einem insgesamt relativ freundlichen Marktumfeld hätten die Aktienkurse von Shell und Equinor an den vergangenen Handelstagen weiter geschwächelt. Die Gründe lägen auf der Hand: Die Ölpreise seien zuletzt weiter gesunken. Und auch die für die beiden breit aufgestellten Energieriesen wichtigen Gaspreise würden sich weiter in einer eher schwachen Verfassung präsentieren.Wie es bei den Ölpreisen in den kommenden Wochen und Monaten weiter gehen werde, könnte sich in dieser Woche entscheiden. Denn dann treffe sich die OPEC+. Die Unstimmigkeiten in dem großen Ölverbund scheinen immer noch nicht ausgeräumt zu sein, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Zusammen mit der verhaltenen Stimmung an den Aktienbörsen setze der Disput die Erdölpreise unter Druck. Medienberichten zufolge gebe es vor allem Diskussionen um die Förderquoten afrikanischer Produzenten wie Angola und Nigeria. Die Nachrichtenagenturhabe mit Bezug auf informierte Personen berichtet, Saudi-Arabien dränge andere Mitgliedsstaaten zu Produktionskürzungen.Wegen des Streits sei die eigentlich für vergangenes Wochenende geplante OPEC-Sitzung auf den kommenden Donnerstag verschoben worden. Die Förderpolitik von OPEC+ könne schon seit einiger Zeit als unausgewogen bezeichnet werden. Einen Großteil der Produktionskürzungen, die in diesem Jahr zur Stützung der Rohölpreise ergriffen worden seien, trage der Ölriese Saudi-Arabien. Daneben halte Russland sein Angebot knapp. Die beiden Länder seien die faktischen Anführer des Verbunds, der mehr als zwanzig Förderstaaten umfasse.Die günstig bewerteten Dividendenperlen bleiben attraktiv, die Stoppkurse sollten bei jeweils 24,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: