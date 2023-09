Börsenplätze Shell-Aktie:



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (28.09.2023/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Energieriesen Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es habe in der Vergangenheit nur wenige Phasen gegeben, in denen es für Energieriesen wie Shell oder ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI) leichter gewesen sei, Tag für Tag üppige Gewinne einzufahren. Denn die Ölpreise würden derzeit weiter steigen und sich nun allmählich der runden Marke von 100 US-Dollar nähern. Am Donnerstagmorgen habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 97,34 US-Dollar gekostet.Das seien 79 Cent mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 83 Cent auf 94,51 Dollar gestiegen.Zeitweilig sei der Preis für amerikanisches Rohöl erstmals seit Sommer 2022 über die Marke von 95 Dollar gestiegen. Auch europäisches Erdöl koste derzeit so viel wie seit längerem nicht mehr. Bei Brent-Öl liege die 100-Dollar-Marke noch etwas näher als bei WTI. Seit Anfang Juli seien die Preise um jeweils etwa 25 Dollar gestiegen.Hauptgrund für die Preiszuwächse sei, dass große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland ihr Angebot künstlich verknappen würden. Damit wollten sie steigende Preise bewirken und letztlich höhere Einnahmen aus dem Erdölverkauf erzielen. Die offizielle Linie laute, den Rohölmarkt im Gleichgewicht zu halten.Wer Aktien von Shell und/oder ENI besitze, habe aktuell eigentlich nur eine Aufgabe: Zurücklehnen und die Gewinne laufen lassen. Marktumfeld, Bewertung und Charttechnik würden stimmen. Die beiden Positionen sollten aber - wie grundsätzlich immer an der Börse - mit Stopps abgesichert werden. Bei Shell sollte er zur Sicherung der mittlerweile dreistelligen Gewinne seit Erstempfehlung 2020 auf 24,00 Euro nachgezogen werden, bei ENI nun auf 11,90 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link