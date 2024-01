Börsenplätze Shell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

28,195 EUR +0,43% (19.01.2024, 22:26)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

23,74 GBP -0,19% (19.01.2024, 17:35)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (19.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Die seit einigen Wochen schwächelnde Aktie von Shell habe im gestrigen Handel wieder einmal zumindest leichten Rückenwind vom Ölmarkt erhalten. So hätten die Ölpreise am Donnerstag im Zuge der anhaltenden geopolitischen Spannungen etwas zulegen können. Im Jemen hätten die US-Streitkräfte weitere Militärschläge gegen die von Iran unterstützten Huthi-Milizen durchgeführt. Zuvor hätten die Rebellen abermals ein Schiff im Roten Meer angegriffen. Daneben würden sich die Spannungen zwischen Pakistan und Iran verstärken. Nachdem zunächst Iran Extremisten in Pakistan angegriffen habe, habe am Donnerstag Pakistan offenbar zurückgeschlagen.Die Vorfälle würden die hohe Eskalationsgefahr im ölreichen Nahen und Mittleren Osten belegen. Bisher hätten die Investoren am Erdölmarkt besonnen auf die Ereignisse reagiert, da es noch nicht zu Angebotsengpässen oder Lieferunterbrechungen gekommen sei. Allerdings seien viele Öltanker wegen der Spannungen im Roten Meer gezwungen, deutlich längere Transportwege in Kauf zu nehmen.Indes habe die Internationale Energieagentur (IEA) gestern mitgeteilt, dass sie für 2024 mit einem gut versorgten Rohölmarkt rechne. Sie habe auf deutliche Förderzuwächse in Ländern wie den USA oder Kanada verwiesen, die nicht dem großen Ölverbund OPEC+ angehören würden. Diese Einschätzung widerspreche der Beurteilung des Ölkartells OPEC, das am Vortag noch vor Angebotsengpässen gewarnt habe.In den USA die Rohöllagerbestände überraschend deutlich gestiegen. Allerdings hätten die Bestände an Benzin und Destillaten merklich zugelegt. Außerdem sei die Ölproduktion in den USA etwas erhöht worden, was die Ölpreise aber gestern nicht belastet habe.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link