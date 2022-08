Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

25,225 EUR -1,96% (04.08.2022, 19:59)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

25,325 EUR -2,41% (04.08.2022, 17:35)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.132,50 GBp -1,75% (04.08.2022, 17:35)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (04.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Donnerstag unter ihre Niveaus vor dem Kriegsbeginn in der Ukraine gefallen. Zuletzt habe ein Barrel der Nordseesorte Brent ( ISIN XC0009677409 WKN nicht bekannt) zur Lieferung im Oktober 94,56 US-Dollar gekostet. Das seien 2,23 Dollar weniger gewesen als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) ( ISIN XC000A0G9CM8 WKN nicht bekannt) zur September-Lieferung sei um 1,80 Dollar auf 88,87 Dollar gesunken.Dies seien jeweils die niedrigsten Stände seit Mitte Februar. Der Angriff von Russland auf die Ukraine habe am 24. Februar begonnen. Allerdings seien die Ölpreise schon seit Anfang Dezember 2021 im Vorfeld des Krieges gestiegen. Sie lägen derzeit immer noch rund 15 Dollar über dem Niveau vom Jahresbeginn. Russland sei ein wichtiges Ölförderland und die Sanktionen würden das Rohölangebot belasten.Neue Regierungszahlen hätten gezeigt, dass die US-Bürger derzeit weniger Auto fahren würden als noch im Sommer 2020. Weltweit nähmen zudem die Sorgen vor einer wirtschaftlichen Abschwächung zu. So habe die britische Notenbank vor einer mehrere Quartale anhaltenden Rezession gewarnt. Bereits am Mittwoch seien die Ölpreise deutlich unter Druck geraten. Überraschend gestiegene US-Rohöllagerbestände hätten die Ölpreise belastet.Der Kursrutsch bei den Ölpreisen seien natürlich schlechte Nachrichten für die international agierenden Öl-Multis. Zwar hätten diese ihr Geschäft in den vergangenen Jahren deutlich diversifiziert, dennoch würden die Gewinne noch am Ölpreis hängen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: