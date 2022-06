Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (20.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ein Kauf.Hätten Energie-Aktien wie etwa Shell im bisherigen Jahresverlauf deutlich zulegen können, seien sie nun von der jüngsten Korrektur an den Märkten ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Denn die Ölpreise hätten zuletzt erneut deutlich nachgegeben. So hätten sich Brent- und WTI-Öl um sechs beziehungsweise sieben Dollar verbilligt.Die Erdölpreise seien an den vergangenen Tagen von der trüben Stimmung an den Finanzmärkten belastet worden. Zuletzt habe der Kampf vieler Notenbanken gegen die Inflation zunehmend Rezessionsängste ausgelöst. Vor allem die deutliche Leitzinserhöhung der US-Notenbank in dieser Woche habe für Verunsicherung gesorgt. Eine wirtschaftliche Schwächephase würde sich auch in einem abnehmenden Rohölverbrauch bemerkbar machen.Commerzbank-Experte Carsten Fritsch verweise zudem auf die jüngste Prognose der Internationalen Energieagentur (IEA). Demnach dürfte der Ölmarkt im zweiten Halbjahr überversorgt sein, da die Ölproduktion in den USA und Kanada deutlich steigen werde. Die russische Förderung sei hingegen weniger geschrumpft als bisher unterstellt.Die kräftige Korrektur bei den Ölpreisen belaste Shell natürlich. Dennoch sei das aktuelle Ölpreisniveau für den britischen Energieriesen praktisch eine Lizenz zum Gelddrucken. Der Konzern dürfte in diesem Jahr äußerst üppige Gewinne einfahren.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: