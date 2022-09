Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

25,665 EUR -3,46% (23.09.2022, 14:56)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

25,845 EUR -3,53% (23.09.2022, 14:38)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

22,75 GBP -2,72% (23.09.2022, 14:43)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (23.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Die Ölpreise würden am Freitag kräftig nachgeben und auch die Aktienkurse von Energieriesen wie Shell mit nach unten ziehen. Nachdem die Notierungen am Morgen nur leicht gesunken seien, hätten sie die Verluste bis zum Mittag deutlich ausgebaut.Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank würden die Ölpreise durch "hohe Konjunkturrisiken" in Schach gehalten. Ihrer Einschätzung nach habe sich der Preis für ein Fass Rohöl aus der Nordsee zunächst bei 90 USD eingependelt. Weil das Angebot an Rohöl relativ knapp sei, würden sich die Ölpreise immer noch auf einem relativ hohen Niveau bewegen.Belastet worden seien die Erdölpreise durch trübe Konjunkturaussichten. Marktbeobachter hätten auf mehrere Notenbanken verwiesen, die im Laufe der Woche ihre Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation deutlich angehoben hätten. Durch die steigenden Zinsen gebe es unter Anlegern die Sorge, dass die Konjunktur weiter an Fahrt verliere und die Nachfrage nach Rohöl sinken könnte.Durch die anhaltenden Rezessionsängste könnten die Ölpreise auch in den kommenden Wochen und Monaten weiter unter Druck geraten. Auf der anderen Seite würden die Angebotsrisiken und die aktuelle geopolitische Lage stützen. Shell dürfte jedenfalls auch bei deutlich niedrigen Ölpreisen noch hochprofitabel bleiben. Und angesichts der sehr günstigen Bewertung mit einem einstelligen KGV sollten schwächere Kurse von Brent, WTI & Co bereits eingepreist sein. Dividendenjäger sollten weiterhin an Bord bleiben. Der Stoppkurs könne bei 20,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: