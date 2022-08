Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

27,415 EUR +0,02% (30.08.2022, 22:27)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

27,47 EUR -0,07% (30.08.2022, 17:35)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.334,00 GBp +0,58% (30.08.2022, 17:35)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (30.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Die Shell-Aktie habe sich im Zuge anhaltend hoher Ölpreise zuletzt in einer hervorragenden Verfassung gezeigt. Im heutigen Handel könnte aber eine kleine Verschnaufpause anstehen. So hätten am Dienstagmorgen Brent, WTI & Co einen kleinen Teil ihrer deutlichen Aufschläge vom Vortag abgegeben. Zum Wochenstart hätten die Erdölpreise kräftig zugelegt.Auslöser seien Sorgen über das ohnehin knappe Angebot gewesen. Denn politische Unruhen in den ölreichen Ländern Irak und Libyen würden die Märkte verunsichern. Hinzu kämen Äußerungen aus dem besonders ölreichen Land Saudi-Arabien, die auf eine künftig geringere Förderung durch den Ölverbund OPEC+ hindeuten könnten.Begrenzt würden die Preisaufschläge allerdings durch die Nachfrageseite. Dort herrsche die Sorge vor, dass die erwartete deutliche Abkühlung der globalen Konjunktur den Bedarf an Rohöl, Benzin und Diesel spürbar verringern könnte. Ungeachtet dessen würden sich die Ölpreise immer noch auf hohem Niveau bewegen, was v.a. auf den Ukraine-Krieg und scharfe Sanktionen westlicher Länder gegen Russland zurückgehe.Das aktuelle Marktumfeld spiele Shell natürlich nach wie vor voll in die Karten. Die Einnahmen würden Tag für Tag weiter sprudeln. Die Shell-Aktie sei immer noch sehr günstig bewertet. Da auch das Chartbild bullish sei, könnten Anleger bei der Dividendenperle weiterhin zugreifen. Der Stopp sollte zur Sicherung der satten Kursgewinne auf 20,50 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: