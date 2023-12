Börsenplätze Shell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

29,905 EUR +0,50% (21.12.2023, 12:58)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.551,9496 GBp -3,60% (21.12.2023, 12:44)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (21.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) nach wie vor zu kaufen.Die Aktienkurse von europäischen Energieriesen wie etwa Shell oder ENI würden weiterhin praktisch auf der Stelle treten. Die Bemühungen der OPEC+, die Ölpreise durch eine Verringerung des Ölangebots nach oben zu hieven, würden bisher nicht für den erhofften Effekt sorgen. Der Grund dafür liege unter anderem in den USA, wo aktuell mehr gefördert werde als je zuvor.So hätten die Ölpreise am Donnerstagmorgen leicht nachgegeben. Am Morgen habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 79,62 US-Dollar gekostet. Das seien 8 Cent weniger als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 12 Cent auf 74,10 Dollar gefallen.Nach wie vor stehe am Erdölmarkt die angespannte Lage im Roten Meer im Mittelpunkt. Viele Handelsschiffe würden die für den Öltransport wichtige Route meiden, weil die von Iran unterstützten Huthi-Rebellen mehrere Schiffe attackiert hätten. Die USA hätten daher eine Militärallianz zum Schutz der Schiffe ins Leben gerufen. Die Huthi-Rebellen würden mit Vergeltung im Fall von Angriffen auf ihre Stützpunkte im Jemen drohen.Dass die Rohölpreise bisher nur mit moderaten Aufschlägen auf den Nahostkonflikt reagiert hätten, liege auch an dem hohen Angebot aus den USA. Dort sei die Tagesproduktion nach jüngsten Zahlen des Energieministeriums auf ein Rekordniveau von 13,3 Millionen Barrel gestiegen. Die Entwicklung gelte auch als ein Grund, warum die Förderbeschränkungen des großen Ölverbunds OPEC+ bisher keine nachhaltigen Preissteigerungen bewirkt hätten.Die günstig bewerteten Dividendentitel bleiben kaufenswert, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Die Stoppkurse sollten bei 24,00 Euro (Shell) sowie 11,90 Euro (ENI) belassen werden. (Analyse vom 21.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link