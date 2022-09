LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.351,50 GBp +0,45% (15.09.2022, 10:19)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (15.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Der langjährige Chef des britischen Ölkonzerns, Ben van Beurden, ziehe sich wie erwartet zurück. Er werde Ende 2022 zurücktreten, habe Shell am Donnerstag in London mitgeteilt. Nachfolger werde der Kanadier Wael Sawan, der seit Oktober vergangenen Jahres die Sparte Erneuerbare Energien und Gas leite.Der langjährige Kapitän gehe von Bord, aber Grund zur Sorge bestehe nicht. Shell sei hervorragend aufgestellt, um einerseits von den aktuell hohen Öl- und Gaspreisen zu profitieren. Auf der anderen Seite erweitere der Konzern stetig sein Engagement im Bereich der Erneuerbaren Energien, um auch in der neuen Energiewelt zu den führenden Konzernen zu gehören. Die günstig bewertete Dividendenperle bleibe ein Kauf (Stopp: 20,50 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:27,075 EUR /0,20% (15.09.2022, 10:29)XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:27,18 EUR +0,24% (15.09.2022, 10:18)