Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (15.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Der Energieriese gehe davon aus, dass Flüssiggas (LNG) in den kommenden Jahren immer wichtiger werde. So dürfte die weltweite Nachfrage den Briten zufolge wieder deutlich anziehen, auch wenn im vergangenen Jahr das Wachstum durchaus überschaubar geblieben sei - so sei der Absatz lediglich von 397 auf 404 Mio. Tonnen gestiegen.Shell führe diesen geringen Zuwachs darauf zurück, dass es ein relativ knappes Angebot sowie den Ausfall von LNG-Lieferungen aus Russland gegeben habe. Bedingt durch eine stärkere Nachfrage aus China sowie die voraussichtliche Entwicklung bevölkerungsreicher Staaten in Süd- und Südostasien dürfte allerdings der Bedarf in den kommenden Jahren deutlich rascher steigen. So habe Steve Hill, Executive Vice President von Shell Energy, erklärt: "China wird wahrscheinlich das Wachstum der LNG-Nachfrage in diesem Jahrzehnt dominieren, da die chinesische Industrie bestrebt ist, ihre CO2-Emissionen durch den Umstieg von Kohle auf Gas zu reduzieren."Shell zufolge dürften zwar einige Regionen bei der Nachfrageentwicklung bereits ihren Höhepunkt erreicht haben, doch in den kommenden zehn Jahren dürften viele aufstrebende asiatische Länder mehr LNG importieren müssen. Denn dort dürfte es zu einem Rückgang der heimischen Gasproduktion kommen, wodurch diese Staaten vornehmlich LNG für ihre Industrien oder auch gasbetriebene Kraftwerke benötigen würden. Shell rechne daher damit, dass die LNG-Nachfrage bis zum Jahr 2040 auf 625 bis 685 Mio. Tonnen pro Jahr anziehen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: