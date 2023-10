Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (02.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie des Energieriesen Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) weiterhin zugreifen.Immer wieder verweise "Der Aktionär" darauf, dass es bei Ölkonzernen wie Shell derzeit "rund" laufe. Doch dies sei eigentlich eher eine Untertreibung. Denn bei Shell laufe es dank anhaltend hoher Ölpreise regelrecht blendend. Das Unternehmen dürfte auch in diesem Jahr wieder einen üppigen Gewinn einfahren.So würden Analysten aktuell davon ausgehen, dass das Nettoergebnis bei knapp 29 Milliarden Dollar liegen dürfte, woraus sich ein KGV von gerade einmal 7 errechnen würde. Noch bemerkenswerter: Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liege trotz des jüngsten Kursanstiegs immer noch erst bei knapp 1,1. Es gebe das operative Geschäft der Briten, welches Tag für Tag Gewinne in zweistelliger Millionenhöhe generiere, theoretisch nahezu geschenkt.Vor diesem Hintergrund sei es natürlich kein Wunder, dass die Mehrheit der Analysten für die Dividendenperle zuversichtlich gestimmt sei. So habe nun Goldman Sachs die Shell-Aktie auf die neue "European Conviction List - Directors' Cut" gesetzt. Laut den Angaben der Investmentbank beinhalte diese Liste diejenigen Kaufempfehlungen für europäische Aktien, bei denen die Goldman-Experten am stärksten von der durchschnittlichen Marktmeinung abweichen würden. Mit dem Anlagevotum von "buy" liege Analyst Michele della Vigna aktuell zwar in etwa im "Mainstream" seiner Kollegen. Beim Kursziel sei er hingegen deutlich optimistischer als der Durchschnitt. Er beziffere den fairen Wert auf 39,00 Euro.Da die Aktie des britischen Energieriesen trotz des jüngsten Kursanstiegs immer noch ein absolutes Schnäppchen ist, kann bei der Dividendenperle (aktuelle Rendite 4,2 Prozent) weiterhin zugegriffen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte zur Absicherung der üppigen Gewinne seit Erstempfehlung im September 2020 nun auf 22,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 02.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: