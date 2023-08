Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (11.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Energieriesen Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktienkurse des spanischen Energieproduzenten Repsol oder des Konkurrenten Shell könnten bald noch weiteren Rückenwind in Form anziehender Ölpreise erhalten. Denn die Internationalen Energieagentur (IEA) erwarte wegen einer kräftigen Nachfrage nach Rohöl einen weiteren Anstieg der Kurse von Brent, WTI & Co.Durch einen starken Flugverkehr im Sommer, einem erhöhten Ölverbrauch bei der Stromerzeugung und einem robusten Verbrauch in China erreiche die globale Ölnachfrage derzeit Rekordhöhen, heiße es in dem am Freitag in Paris veröffentlichten Monatsbericht des Interessenverbands führender Industriestaaten. Auf der anderen Seite dürfte die Kürzung der Fördermenge in Saudi-Arabien und Russland der jüngsten Aufwärtsbewegung der Ölpreise "zusätzlichen Schub verleihen".Die IEA-Experten würden davon ausgehen, dass die weltweite Nachfrage nach Rohöl in diesem Jahr um 2,2 Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag wachsen werde, auf durchschnittlich 102,2 Millionen Barrel pro Tag. Die Prognose aus dem vorangegangenen Monatsbericht sei damit bestätigt worden. Wie aus dem aktuellen Bericht weiter hervorgehe, dürfte China trotz der jüngsten Konjunkturflaute einen Anteil von mehr als 70 Prozent an der gestiegenen Nachfrage haben.Bei der globalen Fördermenge gehe die IEA in diesem Jahr trotz der Produktionskürzung in Saudi-Arabien von einem Anstieg um täglich 1,5 Millionen Barrel auf durchschnittlich 101,5 Millionen Barrel pro Tag aus. Wesentlicher Treiber der höheren Produktion seien die USA, habe es weiter geheißen. Die russischen Ölexporte hätten die IEA-Experten im Juli auf etwa 7,3 Millionen Barrel pro Tag eingeschätzt, was in etwa der gleichen Menge wie im Vormonat entspreche.Zuletzt hätten vor allem Angebotssorgen die Ölpreise kräftig nach oben getrieben. Die Ankündigungen der wichtigen Ölstaaten Saudi-Arabien und Russland, ihre Fördermenge zu senken, habe den Preis für Rohöl aus den USA im Verlauf der Woche auf den höchsten Stand seit neun Monaten steigen lassen. Der Preis für Öl aus der Nordsee hätten den höchsten Stand seit Beginn des Jahres erreicht. Seit Mitte Juli würden die Ölpreise tendenziell steigen. In dieser Zeit habe sich Rohöl aus der Nordsee um mehr als zehn Dollar je Barrel verteuert.Es bleibe dabei: Bereits das aktuelle Ölpreisniveau sei für effiziente Produzenten wie Repsol oder Shell eine Lizenz zum Gelddrucken. Weiter steigende Ölpreise könnten den Kursen einen kräftigen Schub verleihen. Die beiden günstig bewerteten Dividendenperlen seien daher nach wie vor attraktive Investments.Wer die Shell-Papiere im Depot hat, sollte den Stoppkurs bei 20,50 Euro belassen; bei Repsol sollte die Absicherung bei 11,60 Euro platziert werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.08.2023)Mit Material von dpa-AFX