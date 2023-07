Börsenplätze Shell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

26,865 EUR -0,26% (07.07.2023, 15:07)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.270,475 GBp +0,26% (07.07.2023, 14:56)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (07.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.Shell habe ein Update für das zweite Quartal veröffentlicht. Demnach sei die Förderung auf 1,7 und 1,8 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag gesunken. Im ersten Quartal seien es noch 1,9 Millionen gewesen. Darüber hinaus müsse das Unternehmen noch hohe Abschreibungen tätigen, was aber am Markt letztlich keine Überraschung sei. Die Aktie pendele weiter seitwärts.Der Energieriese habe den Rückgang mit planmäßigen Wartungsarbeiten beispielsweise Förderanlagen im Golf von Mexiko, Brasilien, Norwegen oder Malaysia begründet. Im Gasgeschäft sei die Produktionsrate in etwa stabil gehalten worden. So sei eine tägliche Förderung von 950.000 bis 990.000 Barrel Öläquivalent erreicht worden. Im Auftaktquartal seien es 970.000 Barrel gewesen. Darüber hinaus gehe der Vorstand von Wertminderungen von bis zu 3 Milliarden Dollar aus. Dies habe Shell größtenteils mit einem um ein Prozent höheren Abzinsungssatz begründet.Das Analysehaus Jefferies habe die Einstufung für Shell im Zuge der Meldung auf "buy" mit einem Kursziel von 3.100 Britische Pence belassen. Der Zwischenbericht des Ölkonzerns entspreche weitgehend dem zuvor gegebenen Ausblick, habe Analyst Giacomo Romeo in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung geschrieben. Die Konsensschätzungen für die Ergebnisse könnten unterdessen um etwa 15 Prozent sinken.Die UBS habe die Einstufung für Shell nach einem Update zum zweiten Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 2.750 Pence belassen. Analyst Henri Patricot habe in einer am Freitag vorliegenden Studie ein gemischtes Fazit der Neuigkeiten gezogen. Im Erkundungs- und Förderungs- sowie dem Gasgeschäft seien die Entwicklungen wie erwartet. Im Raffineriebereich sei das Abschneiden aber etwas schwächer.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link