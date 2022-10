XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (07.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Gewinne würden bei Energieriesen wie Repsol oder Shell sprudeln. Dementsprechend würden die Rufe lauter, einen größeren Teil davon abzuschöpfen, um die aktuell durch viele Sonderausgaben belasteten Staatshaushalte zumindest etwas zu entlasten. Für derartige Vorschläge gebe es nun einen durchaus überraschenden Fürsprecher: Shell-CEO, Ben van Beurden.Der Manager, der am Ende des Jahres sein Amt übergeben werde, habe auf einer Energiekonferenz in London erklärt, dass derartige Steuern seiner Ansicht nach regelrecht "unvermeidlich" seien. So könnten diese Abgaben dabei helfen, die Bevölkerung vor höheren Energiepreisen zu schützen. Der Schwerpunkt sollte van Beurden zufolge eher auf dem Schutz einkommensschwacher Gasverbraucher liegen als auf direkten Markteingriffen. So wäre die von einigen Politikern geforderte Preisobergrenze für russisches Öl "eine echte Herausforderung" und mit hohen Risiken verbunden.Etwas höhere Steuern für die aktuell regelrecht im Geld schwimmenden Energieriesen würden vermutlich kommen - dürften aber keine größere Belastung für die Konzernergebnisse darstellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link