Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (12.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der zweitgrößte europäische Gasförderer Equinor und der weltgrößte LNG-Produzent Shell hätten in den vergangenen Monaten kräftig von den anhaltend hohen Erdgaspreisen profitiert. Diese hätten zuletzt wieder korrigiert, doch könnten im kommenden Jahr wieder anziehen. Denn nach Ansicht von Fatih Birol könnte Gas 2023 wieder knapp werden.So sehe der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA) mögliche Probleme für die Wiederbefüllung der Gasspeicher in Europa vor den Wintermonaten im kommenden Jahr. "Unsere Schätzungen sagen uns, dass die Lagerstände bis Februar 2023 von 90 Prozent auf 25 bis 20 Prozent zurückgehen", habe IEA-Chef Birol im Interview der italienischen Zeitung "La Repubblica" (Dienstag) erklärt. Die Frage sei, wie Europa 2023 die Stände wieder auf 80 bis 90 Prozent füllen wolle.Um die Speicher in diesem Jahr zu füllen, habe dem türkischen Wirtschaftswissenschaftler zufolge geholfen, dass noch Energielieferungen aus Moskau gekommen seien und China wegen seiner wirtschaftlichen Entwicklung weniger Flüssiggas als erwartet importiert habe. Im kommenden Jahr könnte die chinesische Ökonomie wieder erstarken und Peking mehr Gas nachfragen, was den Europäern einen Preisanstieg bescheren würde.Für die Energieversorgung Europas im nahenden Winter erwarte Birol nach eigener Aussage keine größeren Unterbrechungen oder Stromausfälle, da die Speicher zu etwa 90 Prozent gefüllt seien. Dies dürfte bis Februar oder März reichen, sollte es keine "maßgebliche Unterbrechung der Lieferungen" geben. Sollte es aber zu einer schwerwiegenden Unterbrechung kommen, sei "Energiesolidarität" zwischen den europäischen Ländern wesentlich, habe Birol gemahnt.Da auch die mittel- bis langfristigen Perspektiven für die beiden günstig bewerteten Dividendenperlen gut sind, können Anleger nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 29,50 Euro (Equinor) beziehungsweise 20,50 Euro (Shell) belassen werden. (Analyse vom 12.10.2022)mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link