Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (14.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Gute Stimmung bei BP ( ISIN GB0007980591 WKN 850517 ), Shell und Repsol ( ISIN ES0173516115 WKN 876845 ). Denn die Ölpreise würden derzeit weiter klettern und dafür sorgen, dass die drei Konzerne Tag für Tag satte Gewinne einfahren könnten. Und eine Prognose der Internationalen Energieagentur (IEA) könnte für nachhaltigen Auftrieb sorgen. Denn dem Ölmarkt drohe nach Einschätzung der Experten 2024 ein Angebotsdefizit.Der Grund hierfür seien vor allem die anhaltenden Förderbeschränkungen des Ölverbundes Opec+, die nach aktueller Planung bis zur Jahresmitte fortgesetzt werden sollten, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht hervorgehe. Bislang habe die IEA noch mit einem Überschuss gerechnet.Die großen Ölförderländer hätten Anfang März beschlossen, ihr Angebot weiter knappzuhalten. Die Senkung der Fördermenge solle bis Mitte des Jahres fortgesetzt werden. Die IEA gehe in ihrem Bericht davon aus, dass diese Beschränkung sogar bis zum Ende des Jahres beibehalten würden."Die geänderten Annahmen führen dazu, dass die erwartete Rohölbilanz ein leichtes Defizit aufweist und nicht wie im Bericht des letzten Monats einen deutlichen Überschuss", habe die in Paris ansässige Agentur erklärt, die die großen Volkswirtschaften bei verschiedenen Energiefragen berate.Das Marktumfeld für Ölproduzenten helle sich weiter auf. Dementsprechend würden die drei allesamt günstig bewerteten Dividendenperlen attraktiv bleiben. Gerade bei Repsol locke auch das Chartbild zum Einstieg. Die Position sollte mit einem Stopp bei 11,60 Euro nach unten abgesichert werden. Bei BP und Shell sollten die Stoppkurse bei 4,60 Euro bzw. 24,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link