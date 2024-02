Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

29,03 EUR -0,58% (28.02.2024, 13:58)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.454,00 GBp -0,79% (28.02.2024, 13:44)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (28.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Die kanadische Bank RBC habe im Rahmen einer größeren Branchenstudie auch die Aktie des britischen Energieriesen wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Dabei sei die Einschätzung erneut mit "outperform" bestätigt worden. Das Kursziel sei bei 3.000 GBp (35,06 Euro) belassen worden, woraus sich Aufwärtspotenzial von 20% errechne.Des Weiteren gab es für die Shell-Aktie im gestrigen Handel auch noch etwas Unterstützung vom Ölmarkt. Denn die Ölpreise hätten am Dienstag nach einem relativ volatilen Handel ein Plus verbuchen können. Eine Lieferunterbrechung durch eine Pipeline in Schottland habe insbesondere den Brent-Preis gestützt, habe es am Markt geheißen. An den grundsätzlichen Triebfedern am Rohölmarkt habe sich in den vergangenen Wochen wenig geändert: Der Gaza-Krieg und die Spannungen im ölreichen Nahen Osten würden sich in erhöhten Risikoaufschlägen bemerkbar machen. Hinzu komme ein knappes Angebot des großen Ölverbundes OPEC+. Die Ölnachfrage entwickele sich indes angesichts der etwas lahmenden Konjunktur in China und Europa relativ schwach."Der Aktionär" sei für die Shell-Aktie grundsätzlich zuversichtlich gestimmt. Die Perspektiven seien gut, die Bilanz sehr solide und die Bewertung günstig. Wer sich die Dividendenperle ins Depot lege, sollte den Stopp bei 24 Euro belassen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: