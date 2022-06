XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

25,105 EUR +2,12% (21.06.2022, 13:02)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.157,50 GBp +2,23% (21.06.2022, 13:02)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (21.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ein klarer Kauf.Die Anteilscheine von Shell würden sich weiter vom Kursrutsch der Vorwoche erholen. Rückenwind würden die Aktien des britischen Energieriesen dabei zum einen in Form erneut steigender Ölpreise, zum anderen von einem bullishen Analystenkommentar aus dem Hause RBS erhalten.So habe die kanadische Bank ihre Kaufempfehlung erneut bekräftigt. Das Kursziel sehe Analyst John Musk unverändert bei 3.000 Britische Pence (umgerechnet 34,91 Euro). Dies liege nahezu exakt 40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Seiner Ansicht nach sei Shell innerhalb der Branche einer der aussichtsreichsten Werte. So dürfte Shell mittelfristig den höchsten Free Cash Flow im Ölsektor erwirtschaften. Dennoch seien die Shell-Papiere günstiger bewertet als die Anteile der Konkurrenten, so Musk in einer Branchenstudie.Auch "Der Aktionär" bleibe für die Aktie von Shell bullish gestimmt. Die Gewinne würden auf dem aktuellen Ölpreisniveau weiter sprudeln. Mit einem KGV von nur 6, einem KBV von 1,0 und einer Dividendenrendite von 4,0 Prozent ist die Aktie von Shell weiterhin ein Schnäppchen und klarer Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne bei 19,70 Euro belassen werden. (Analyse vom 21.06.2022)Börsenplätze Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:25,04 EUR +2,02% (21.06.2022, 13:16)