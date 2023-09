Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Shell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

29,715 EUR -0,03% (14.09.2023, 08:29)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

25,21 GBP -0,36% (13.09.2023)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (14.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Die Gewinne bei europäischen Energieriesen wie Shell und ENI würden weiter sprudeln. Hauptverantwortlich hierfür sei natürlich die anhaltend starke Entwicklung der Ölpreise. Diese hätten am Mittwoch erneut zugelegt. Am späten Nachmittag habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 92,42 US-Dollar gekostet.Das seien 37 Cent mehr als am Vorabend gewesen. Mit 92,84 Dollar habe der Brent-Preis zeitweise den höchsten Stand seit November erreicht. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung sei um 44 Cent auf 89,28 Dollar gestiegen.Schon seit einigen Tagen würden die Ölpreise immer neue Zehn-Monats-Hochs markieren. Hintergrund sei das knappe Angebot großer Förderländer. Saudi-Arabien und Russland würden seit längerem ihre Lieferungen knapp halten. Offizielle Linie sei, den Markt damit im Gleichgewicht zu halten.Die verlängerten Ölförderkürzungen würden nach Einschätzung der Internationalen Energie-Agentur (IEA) zu einem erheblichen Angebotsmangel führen. Dieser zeichne sich ab September für den Rest des Jahres ab, habe die IEA in ihrem monatlichen Ölmarktbericht in Paris mitgeteilt. Die Ölvorräte könnten auf ein unangenehm niedriges Niveau sinken und steigende Ölpreise könnten drohen.Etwas gebremst werde der Anstieg der Ölpreise durch die globalen Konjunktursorgen. Vor allem die trübe Entwicklung in China belaste die Nachfrage nach Rohöl. Aber auch die Wirtschaft in der Eurozone und vor allem in Deutschland entwickle sich schwach. Die Angebotsverknappung dominiere jedoch das Geschehen am Rohölmarkt."Der Aktionär" bleibt für die beiden günstig bewerteten Dividendentitel bullish gestimmt, zumal auch beide Aktien über attraktive Charts verfügen, so Thorsten Küfner. Die Stoppkurse sollten zur Gewinnsicherung auf 10,90 Euro (ENI) beziehungsweise 22,00 Euro (Shell) nachgezogen werden. (Analyse vom 14.09.2023)Mit Material von dpa-AFX