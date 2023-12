Börsenplätze Shell-Aktie:



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (18.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Frischer Rückenwind zum Wochenauftakt für die Anteilscheine von Energieriesen wie etwa Shell oder Equinor . Denn die Ölpreise seien zu Beginn des heutigen Handelstages moderat gestiegen. Am Montagmorgen habe ein Barrel Brent zur Lieferung im Februar 77,07 US-Dollar und damit 52 Cent mehr als am Freitag gekostet.Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Januar-Lieferung sei um 55 Cent auf 71,98 Dollar geklettert. Unterstützt würden die Erdölpreise seit einigen Tagen durch den tendenziell schwächeren US-Dollar. Hintergrund sei die Aussicht auf perspektivisch sinkende Leitzinsen in den USA. Rohöl werde überwiegend in der US-Währung gehandelt. Falle der Dollarkurs, steige häufig die Ölnachfrage außerhalb des Dollarraums. Denn in diesem Fall werde Rohöl wechselkursbedingt günstiger.Sorge herrsche am Ölmarkt darüber hinaus wegen der angespannten Situation im Roten Meer. Denn die von Iran unterstützten Huthi-Rebellen hätten dort zuletzt mehrere Schiffe angegriffen. Einige große Reedereien möchten die Seestrecke, die das Rote Meer über den Suezkanal mit dem Mittelmeer verbinde, vorerst meiden. Die Route sei allerdings wichtig für den Welthandel und den Erdöltransport über See. Die für den Suezkanal zuständige Behörde habe am Wochenende angekündigt, die Spannungen genau zu beobachten.Laut den Experten der Commerzbank sei der Ölpreis ohnehin schon zu tief gefallen. Sie würden auf die Produktionskürzungen der Opec+ verweisen. "Hinzu kommt, dass sich mit den nun schneller abzeichnenden Zinssenkungen die mittelfristigen Konjunkturaussichten aufhellen", heiße es in einem Kommentar. "Spätestens zu Beginn des nächsten Jahres dürften die Ölpreise weiter steigen."Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link