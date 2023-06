Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (26.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Die Shell-Aktie präsentiere sich von den großen europäischen Energieriesen derzeit in der charttechnisch besten Verfassung. Auch im heutigen Handel könnten die Dividendentitel wieder etwas zulegen. Unterstützung würden die Papiere der Briten dabei vor allem in Form von freundlichen Analystenkommentaren erhalten.So habe RBC das Rating für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2.900 Britische Pence belassen. Dies habe Analyst Biraj Borkhataria nach einer Informationsrunde mit dem Management geschrieben. Nach der Präsentation der Strategie auf dem jüngsten Kapitalmarkttag stehe jetzt bereits die Ausführung ganz im Fokus. Shell wolle sich als die Anlagestory der Energiewende herauskristallisieren.Zudem habe die Privatbank Berenberg das Kursziel für Shell von 2.850 auf 2.800 Pence gekappt, aber das Votum auf "Buy" belassen. Die auf dem Kapitalmarkttag vorgestellte Strategie des Ölkonzerns werte Analyst Henry Tarr positiv für die Aktionäre. Das neue Kursziel habe er in einer am Montag vorliegenden Studie mit der jüngsten Stärke des Pfund Sterling begründet.Indes seien die Ölpreise zu Beginn der Woche trotz der Wagner-Revolte in Russland nur leicht gestiegen. Am Montagmittag habe ein Barrel Brent zur Lieferung im August 74,16 US-Dollar gekostet. Das seien 31 Cent mehr als am Freitag gewesen. Der Preis für WTI sei um 20 Cent auf 69,36 Dollar geklettert.Die jüngsten Geschehnisse in Russland hätten am Ölmarkt bisher keine größeren Auswirkungen gehabt. Am Wochenende sei es zu einer Revolte der russischen Privatarmee Wagner gekommen, die inzwischen beendet sei. Experten sähen den russischen Präsidenten Wladimir Putin trotz des gewonnenen Machtkampfs geschwächt. Russland sei eines der größten Ölförderländer der Welt.Am Erdölmarkt hätten zuletzt vor allem Konjunktursorgen den Ton angegeben und die Preise tendenziell belastet. Vor allem die Entwicklung in den beiden größten Verbrauchsländern der Welt, USA und China, sorge für Verunsicherung. In den Vereinigten Staaten würden die starken Zinsanhebungen der US-Notenbank FED belasten, während die chinesische Konjunktur sich nur langsam von der einst strengen Corona-Politik erhole.Trotz einer anhaltend schwachen Ölpreisentwicklung sei Shell nach wie vor in einer starken Verfassung. Die günstig bewertete Dividendenperle bleibt ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne bei 20,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 26.06.2023)Mit Material von dpa-AFX