Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (06.04.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Oleg Galbur, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL).Bessere als erwartete Ergebnisse im vierten Quartal 22 hätten einmal mehr bewiesen, dass Shell über eine hochwertige Kombination von Upstream-, Marketing- und Chemieanlagen verfüge, die es dem Unternehmen ermögliche, von günstigen Öl- und Gaspreisen, Verwerfungen auf dem Gasmarkt und einem verstärkten Trend zu kohlenstoffarmen Aktivitäten zu profitieren. Mit einem bereinigten EBITDA von EUR 6,0 Mrd. für Integrated Gas und EUR 3,1 Mrd. für das Upstream-Segment im vierten Quartal 22 habe Shell seine führende Marktposition im globalen LNG-Handel sowie die hohe Qualität seiner Upstream-Aktiva unter Beweis gestellt.Der Analyst sehe ein erhebliches Ertragspotenzial im Upstream- und im Integrated Gas-Segment aufgrund der kostengünstigen Öl- und Gasproduktion, des operativen Potenzials der Tiefsee-Öl- und -Gasprojekte sowie einer stärkeren zukünftigen Nachfrage nach LNG.Die Lebensdauer der Reserven des Unternehmens habe sich auf fast neun Jahre erhöht und sei damit zum ersten Mal seit 2013 gestiegen, was auf die geringere Produktion und den Erwerb von Upstream-Aktiva in Asien zurückzuführen sei.Starke Erträge und eine bessere Ausgewogenheit der vom Unternehmen angestrebten Kapitalausschüttung könnten zu weiteren Dividendenerhöhungen und höheren Aktionärsrenditen führen.Trotz globaler Dekarbonisierungsbemühungen dürften Erdöl und Erdgas noch jahrzehntelang Teil des Energiemixes bleiben. Daher prognostiziere der Analyst, dass der Preis für Brent im Jahr 2023e bei 90 USD/Fass bleiben und dann allmählich auf 75 USD/Barrel im Jahr 2025e sinken werde.Die Absicht Europas, die Einfuhr von Erdgas aus Russland vollständig einzustellen, dürfte einen zusätzlichen Anreiz für den LNG-Handel bieten. Dies dürfte sich positiv auf die Erträge von Shell auswirken, das eine führende Marktposition im weltweiten LNG-Geschäft innehat und 2022 ca. 40% seiner bereinigten Gesamterträge aus dem Gasgeschäft erzielt habe.Makroökonomischer Gegenwind, ausgelöst durch ein Hochzinsumfeld und geopolitische Risiken, könnte sich negativ auf den weltweiten Ölverbrauch und die Ölpreise auswirken.Der Analyst halte die Bewertung von Shell auf relativer Basis für attraktiv. Laut Bloomberg-Konsens werde die Shell-Aktie derzeit mit dem 6,0x KGV 22/23 (gegenüber dem 20-jährigen historischen Durchschnitt von 12x) und dem 3,5x EV/EBITDA 22/23 (gegenüber dem 20-jährigen historischen Durchschnitt von 7x) gehandelt. Angesichts des potenziellen Anstiegs der Barausschüttung (und der Dividenden), der durch die starke FCF-Generierung, die positiven Aussichten für das Kerngeschäft im Jahr 2023 und den allmählich steigenden Ergebnisbeitrag des kohlenstoffarmen Geschäfts unterstützt werde, sei ein Aufschlag von 15 bis 20% gegenüber den aktuellen Handelsmultiplikatoren gerechtfertigt.Oleg Galbur, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine Kaufempfehlung und das Kursziel von EUR 32,00 für die Shell-Aktie. (Analyse vom 06.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen