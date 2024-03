Börsenplätze Shell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

30,81 EUR +0,64% (21.03.2024, 12:12)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.610,00 GBp +0,71% (21.03.2024, 12:00)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (21.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Nachdem es bereits in den vergangenen Handelswochen mit den Aktien von OMV, BP oder Shell nach oben gegangen sei, habe gestern die FED für zusätzlichen Rückenwind gesorgt. So seien die Ölpreise am Donnerstag erneut gestiegen. Am Markt sei als Begründung auf die geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank und auf die jüngste Entwicklung der US-Ölreserven verwiesen worden.Am Vorabend habe die FED den Leitzins wie erwartet unverändert in der Spanne von 5,25 bis 5,50% belassen und für den weiteren Verlauf des Jahres weiter drei Zinssenkungen angedeutet. Die unveränderte Aussicht auf sinkende Zinsen habe für mehr Risikofreude an den Märkten gesorgt.Außerdem sei der US-Dollar mit der Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA und der freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten deutlich unter Druck geraten. Da Rohöl in der Regel in US-Dollar gehandelt werde, mache eine Kursschwäche den Rohstoff günstiger. Das steigere die Nachfrage und verleihe den Ölpreisen Auftrieb.Darüber hinaus seien die Ölreserven in den USA weiter geschrumpft, was die Ölpreise ebenfalls stütze. Am Vortag sei bekannt geworden, dass die US-Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche stärker als erwartet geschrumpft seien.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link