Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

27,19 EUR +1,42% (09.01.2023, 15:25)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

27,215 EUR +1,47% (09.01.2023, 15:07)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

23,87 GBP +1,57% (09.01.2023, 15:18)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (09.01.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Zahlreiche Experten hätten sich wieder intensiv mit der Shell-Aktie befasst. Bullish sei etwa weiterhin Deutsche Bank Research. Analyst James Hubbard habe die Einstufung für die Dividendentitel auf "buy" mit einem Kursziel von 2.987 Pence (33,92 Euro) belassen. Der Ölkonzern habe operativ größtenteils wie von dem Bankhaus erwartet abgeschnitten.Indes habe die Credit Suisse die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht auf "outperform" mit einem Kursziel von 3500 Pence (39,75 Euro) belassen. Der am 6. Januar veröffentlichte Zwischenbericht lasse ein solides Schlussviertel 2022 erwarten, so Analystin Amy Wong. Sie habe ihre Schätzung für das Ergebnis je Aktie im Gesamtjahr allerdings leicht gesenkt. Im Bereich Integrated Gas seien die Volumina hinter den Prognosen des Managements zurückgeblieben, so Wong.Hingegen habe die US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel für Shell von 38 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "neutral" belassen. In seiner ersten Einschätzung der Ergebnisse und Barmittelzuflüsse der großen Ölkonzernen Europas zum vierten Quartal 2022 habe er die schwächeren Ölpreise und Margen im Raffineriegeschäft sowie die deutliche Korrektur der Gaspreise eingearbeitet, habe Analyst Michele della Vigna geschrieben, der für BP deutlich bullisher gestimmt sei."Der Aktionär" hält den sehr breit aufgestellten Energieriesen mit solider Bilanz immer noch für unterbewertet. Dividendenjäger können daher nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs könne weiterhin bei 20,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 09.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: