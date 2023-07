Börsenplätze Shell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

27,97 EUR +1,32% (20.07.2023, 16:27)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.404,50 GBp +1,52% (20.07.2023, 16:15)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (20.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Die Shell-Aktie habe sich trotz des Gegenwinds durch die lange Zeit schwachen Öl- und Gaspriese in den vergangenen Monaten sehr wacker geschlagen. Seit März habe der Titel sogar einen intakten Aufwärtstrend ausbilden können. Nun werde es aus charttechnischer Sicht wieder spannend.Denn der Kurs stehe nun kurz vor dem Sprung über den Widerstand bei 2.400 Britischen Pence (umgerechnet 27,71 Euro). Sollte diese Hürde nachhaltig genommen werden, wäre anschließend der Weg zunächst frei bis zur Marke von 2.500 Pence. Bei 2.600 Pence würde dann die nächste Hürde liegen, knapp darüber das Mehrjahreshoch aus dem Jahre 2019 bei 2.637 Pence.Indes erhalte die Shell-Aktie weiterhin leichten Rückenwind vom Ölmarkt. So hätten die Ölpreise am Mittwoch nach einem durchwachsenen Start erneut leicht zugelegt. So habe sich Brent zur Lieferung im September um 69 Cent auf 80,32 US-Dollar verteuert. Der Preis für WTI-Öl sei um 50 Cent auf 76,25 Dollar gestiegen.Nach wie vor stelle die eher maue Konjunkturerholung in China eine Belastung dar. Allerdings würden die Ölpreise auch von den großen Förderländern gestützt. So möchten etwa Saudi-Arabien und Russland ihre Förderquoten weiterhin knapp halten, um damit die Preise nach oben zu drücken. Im bisherigen Jahresverlauf seien diese Versuche aber nicht nachhaltig geglückt. So würden Brent- und WTI-Öl derzeit etwas weniger als noch zum Jahresbeginn kosten. Zuletzt seien aber Erholungstendenzen deutlich erkennbar gewesen.DER AKTIONÄR bleibe für Shell bullish gestimmt. Das Chartbild mache Mut und auch fundamental betrachtet sehe es gut aus: Der Konzern wirtschafte derzeit hochprofitabel, habe gute Aussichten und sei mit einem KGV von 7, einem KBV von 1,05 und einer Dividendenrendite von fast vier Prozent sehr günstig bewertet.Die Shell-Aktie bleibt ein klarer Kauf (Stopp: 20,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link