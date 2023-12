Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (15.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In einem freundlichen Marktumfeld könnten die Anteilscheine von Shell erneut zulegen. Der Energiekonzern wolle indes seinen Anteil von 37,5 Prozent an der ostdeutschen Großraffinerie PCK Schwedt an die britische Prax-Gruppe verkaufen. Der Konzern rechne mit einem Abschluss des Geschäfts in der ersten Hälfte des kommenden Jahres.Damit werde die Zukunft der wichtigen Industrieanlage im Nordosten Deutschlands etwas klarer. Für die Versorgung der Verbraucher mit Benzin und Diesel und des Hauptstadtflughafens BER mit Kerosin solle sich erstmal nichts ändern.Shell habe den Verkauf seiner Anteile bereits vor Jahren angekündigt. Als wahrscheinlichster Käufer habe lange die österreichische Alcmene-Gruppe gegolten. Doch sei die 2021 angekündigte Übernahme der Shell-Anteile nicht zustande gekommen. Denn der russische Rosneft-Konzern, der über zwei Töchter gut 54 Prozent der Anteile an PCK besitze, habe ein Vorkaufsrecht geltend gemacht.Die Rosneft-Anteile stünden nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Umstellung der Ölversorgung für die Raffinerie inzwischen unter Treuhandverwaltung des Bundes. Vorkaufsrechte bei dem Verkauf der Shell-Anteile gebe es auch diesmal, auch für den anderen Minderheitseigner ENI, dem 8,3 Prozent der Raffinerie gehören würden. Deshalb habe Shell erklärt, der Abschluss des Geschäfts sei "vorbehaltlich der Rechte der Partner und der behördlichen Genehmigungen".Die britische Prax-Gruppe sei eine international tätige Ölfirma. Sie handele mit Rohöl, Mineralölprodukten und Biokraftstoffen. Sie habe nach eigenen Angaben 1.450 Mitarbeiter an acht Standorten weltweit. Im Vergleich zum ebenfalls britischen Konzern Shell mit weltweit mehr als 90.000 Mitarbeitern und 380 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz sei Prax sehr klein.Nach dpa-Informationen solle sich aber sowohl an der Versorgung der PCK Raffinerie mit Rohöl über die Häfen Rostock und Danzig als auch am Vertrieb der Raffinerieprodukte im Nordosten Deutschlands und Westpolen nichts ändern. Nach Angaben von PCK würden neun von zehn Autos in Berlin und Brandenburg mit Benzin und Diesel aus Schwedt fahren.Die Anlage könne bis zu zwölf Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr verarbeiten. Jahrzehntelang sei das Rohöl über die Druschba-Pipeline aus Russland gekommen. Der Bezug sei nach einer Entscheidung der Bundesregierung gestoppt worden und auf Lieferungen von Tankeröl und Öl aus Kasachstan umgestellt.Der Schritt sei natürlich keine Überraschung mehr. Die günstig bewertete Shell-Aktie bleibt nach wie vor attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne weiterhin bei 24,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 15.12.2023)