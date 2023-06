LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.335,3898 GBp -1,19% (22.06.2023, 15:11)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (22.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von Analyst Martijn Rats von Morgan Stanley:Martijn Rats, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) im Rahmen eines umfassenderen Researchvermerks über den europäischen Energiesektor von "underweight" auf "equal-weight" hoch.Da die Rohstoffpreise bereits zurückgegangen seien, die Gewinnschätzungen im Konsens gesunken seien und die Dividendenrenditen beträchtlich gestiegen seien, befinde sich der Sektor in einem "Reset nach unten", der aber wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen sei, so der Analyst in einer Research Note.Die Verlangsamung der vierteljährlichen Aktienrückkäufe des Unternehmens könnte eine Periode der Underperformance auslösen, aber andere Teile der Anlagethese von Shell hätten auf der jüngsten CMD positiv überrascht, füge das Unternehmen hinzu. Bei geringeren Investitionen und fortgesetzten Aktienrückkäufen könne es in den nächsten zwei bis drei Jahren zu einer oder zwei zweistelligen Dividendenerhöhungen kommen, so Morgan Stanley.Martijn Rats, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von Shell von "underweight" auf "equal-weight" herauf und erhöht das Kursziel von 2.300 auf 2.450 GBp. (Analyse vom 21.06.2023)Börsenplätze Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:27,47 EUR -0,79% (22.06.2023, 15:24)